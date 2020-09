Il sesso al tempo del virus? «Fatelo con la mascherina». L’indicazione arriva dal Canada, dove la responsabile per la salute pubblica nazionale, Theresa Tam, ha suggerito anche di evitare i baci e di ridurre l’uso di alcol e di altre sostanze che alterino i processi decisionali e il comportamento.

«L’attività sessuale con minor rischio al tempo della COVID-19 è con te stesso», ha consigliato la Tam, allineandosi alle raccomandazioni emanate a giugno dal comune di New York in una guida al sesso «più sicuro» per gli abitanti della Grande Mela.