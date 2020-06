Circa 200 milioni dosi di vaccino dovrebbero essere disponibili per gli americani dall’inizio del 2021. È la previsione di Anthony Fauci, l’immunologo della task force contro la Covid-19 della Casa Bianca.

Secondo Fauci in realtà già un centinaio di milioni di dosi potrebbe arrivare alla fine dell’anno, e il primo vaccino, realizzato da Moderna in collaborazione con il NIAID (Istituto nazionale per le malattie infettive), dovrebbe entrare nella fase 3, ossia l’ultima della sperimentazione, entro metà estate.