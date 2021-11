«La terza dose dei vaccini contro la COVID è un elemento assolutamente essenziale nella lotta alla pandemia»: lo ha detto Anthony Fauci in un podcast al New York Times. Specificando: «È la mia proiezione ed opinione di immunologo a fronte dei dati che ci continuano ad arrivare sull’abbassamento della protezione» contro il Sars-Cov-2 tra chi si era precedentemente vaccinato. «Non è che io voglio i booster. Sono i fatti che a mio avviso lo rendono necessario e credo i dati futuri lo dimostreranno», ha precisato il primo consigliere del presidente Biden sulla pandemia. A suo avviso, in particolare i dati provenienti da Israele «che è sempre un mese, un mese e mezzo in anticipo rispetto agli USA nella dinamica pandemica, evidenziano non solo un aumento delle infezioni breakthrough tra i vaccinati ma anche delle ospedalizzazioni sempre in questa categoria». È probabile dunque - secondo l’immunologo - che contro la COVID sarà necessario un regime di immunizzazioni che richiede «più richiami del vaccino come per l’epatite B e altri». Oltre 27 milioni di americani hanno fatto il booster lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki.