Nel mese di giugno oltre il 99% delle vittime del coronavirus in America erano persone non vaccinate. Lo ha affermato in un’intervista il virologo Anthony Fauci, consigliere del presidente Joe Biden, definendo tali decessi «evitabili e che si potevano prevenire». «Solo lo 0,8% delle vittime era vaccinato», ha aggiunto Fauci.

In particolare, nella settimana che ha preceduto la festa dell’Indipendenza del 4 luglio i casi sono più che raddoppiati in Alaska e in Arkansas, mentre in South Carolina e in Kansas sono aumentati di oltre il 50%. Principale responsabile di questo nuovo boom la variante delta del virus.