Il vaccino per i bambini tra i 5-11 anni dovrebbe essere approvato nel giro di poche settimane e venire reso disponibile per l’inoculazione forse a novembre.

I dati su efficacia e sicurezza del prodotto ai dosaggi ridotti per i bambini devono ancora venire esaminati dalla Food and drug administration (Fda). Ma il direttore di NIAID (l’Istituto nazionale delle malattie infettive americano) e consigliere del presidente Biden, ha osservato che per quanto riguarda l’autorizzazione «dovrebbe essere una questione di settimane, forse l’inizio di novembre perché so che la Fda vuole procedure con assoluta correttezza ma anche velocemente».