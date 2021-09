In un rapporto di 53 pagine inviato alla Food and Drug Administration, l’agenzia americana per i farmaci, Pfizer illustra la necessità di una terza dose del suo vaccino anti-COVID, fornendo i dati di diversi studi.

In particolare, l’azienda farmaceutica cita le più recenti sperimentazioni condotte dai propri ricercatori che hanno inoculato un «booster» in 306 volontari che avevano già ricevuto due dosi del prodotto. In questi individui gli anticorpi al Sars-CoV-2 sono risultati triplicati rispetto persino a chi aveva già ricevuto le due dosi. Nessuna complicazione è stata osservata in chi ha avuto la terza dose, né casi di miocardite o pericardite.