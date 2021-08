La malattia provocata da questo patogeno, chiamata anche febbre del Nilo, viene comunemente trasmessa da punture di zanzare infettate. Normalmente si manifesta con sintomi lievi, ma alcuni casi si possono aggravare. In Spagna è presente principalmente in alcune regioni del centro-sud, in particolare in Andalusia. La maggior incidenza di solito si registra tra fine agosto e inizio settembre.