Per contrastare il calo delle nascite il governo ungherese ha deciso di offrire gratuitamente i trattamenti di fecondazione assistita. Lo ha annunciato lo stesso premier Viktor Orban, riporta la BBC, che in una conferenza stampa ha rimarcato che quello della fertilità «è un settore di importanza strategica nazionale».

Il Paese vede un calo continuo delle nascite negli ultimi dieci anni. Lo scorso dicembre il governo ha portato sotto il controllo statale sei cliniche per la fertilità, dove verosimilmente verranno eseguiti gli interventi, che saranno gratuiti dal prossimo 1 febbraio.

«Portare le cliniche per la fertilità sotto il controllo dello Stato - ha spiegato Orban - servirà a rendere l’intero processo completamente trasparente. I trattamenti per la fertilità non saranno più erogati su base commerciale».