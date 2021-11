Fa già discutere sui social la notizia sulla possibile discesa in politica di Fedez. A provocare il dibattito l’indiscrezione, lanciata da Il Corriere della Sera, sull’acquisto del dominio registrato fedezelezioni2023.it da parte della società ZDF, che appartiene appunto al rapper italiano.

Il dubbio è che il passaggio possa preludere ad un impegno di Fedez in politica, proprio in vista delle elezioni che si terranno nel 2023, sempre che la legislatura non si chiuda anticipatamente.