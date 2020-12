Prontamente interviene la polizia, che ferma entrambe le auto per un controllo. Come racconta il Corriere della Sera, il cantante italiano accosta con la sua supercar e si precipita dal suo inseguitore per aggredirlo e tirargli uno schiaffo. Gli agenti lo fermano e, nei successivi controlli, scoprono che il presunto inseguitore è un investigatore privato, peraltro armato e con regolare licenza.

L’uomo ha smentito il pedinamento, spiegando che in realtà stava tornando a casa, che in effetti è nella stessa zona di Fedez. Tuttavia parrebbe che già il padre dell’inseguitore, a sua volta titolare di un’agenzia di investigazione, starebbe compiendo indagini sulle società all’estero del rapper-influencer. Nonostante nessuno dei due protagonisti della vicenda abbia sporto querela, le autorità hanno avviato un indagine per fare luce sulla questione, con Fedez che potrebbe essere presto convocato in Questura.