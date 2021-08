«Non possiamo abituarci a questo orrore»; ha scritto Sánchez su Twitter, in un messaggio in cui ha inviato le condoglianze alla famiglia dell’ultima vittima confermata, una donna di 36 anni uccisa lunedì a Rincón de la Victoria (Malaga). Il sospetto della polizia - secondo i media iberici - è che il suo compagno, un uomo di 53 anni, le abbia tolto la vita e poi abbia bruciato il corpo. L’uomo ha confessato di essere il responsabile della sua morte.

Il governo spagnolo ha inoltre reso noto che sta raccogliendo informazioni per stabilire se anche l’omicidio di una ragazza di 25 anni avvenuto in provincia di Tarragona venerdì scorso è un probabile caso di femminicidio. La polizia ha arrestato il suo ex fidanzato, per il quale era in vigore un ordine di allontanamento, secondo l’agenzia di stampa Efe.