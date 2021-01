Il giovane suprematista, per il giudice per le indagini preliminari (gip), è un soggetto pericoloso ed esperto di deep web dove trovare informazioni su come costruire ordigni come spiega al papà: «Tu ci scherzi... ma sai che i carboncini fatti... con poche rettifiche diventano una bomba... due tubi... due fondelli...». Anche il minorenne era un esperto di armi: «Ho trovato il modo per costruire un tubo-fucile a pompa - scrive al savonese - sono letteralmente due tubi e un ricevitore e le pallottole ovviamente». Armi da usare in un attacco a una scuola, come negli attentati in America o in Norvegia. «In tre blocchiamo le uscite - scrive nella chat - mi divertirei di più classe per classe... col lanciafiamme e un Ak47 di scorta... voglio guardarli in faccia e sentirli urlare, una goduria». Sentendo quelle frasi ma anche le sue lamentele per il ritiro del porto d’armi, la Digos aveva sequestrato a luglio in via cautelativa, alcune armi che il padre del 22.enne teneva in casa.