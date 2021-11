Una maxi operazione di salvataggio è in corso nel Galles meridionale per recuperare un uomo ferito che si trova da due giorni in una grotta della catena montuosa dei Brecon Beacons: lo riporta la BBC. Secondo il South and Mid Wales Cave Rescue Team l’uomo è rimasto ferito sabato in seguito ad una caduta mentre stava esplorando con un altro speleologo (che ha dato l’allarme) la grotta di Ogof Ffynnon Ddu vicino al villaggio di Penwyllt, nella Contea di Powys. Nell’operazione di salvataggio sono coinvolte almeno otto squadre di soccorso provenienti da tutto il Regno Unito.