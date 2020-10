(Aggiornato alle 17.04) La donna che minacciava di farsi saltare in aria alla stazione di Lione ‘Part-Dieu’ è stata fermata dai reparti antiterrorismo. Non è stato ritrovato alcun esplosivo ma verifiche con artificieri e squadre cinofile sono ancora in corso. Secondo quanto si apprende da Bfm-Tv, la donna indossava il burqa e continuava a gridare «vi faccio saltare in aria». Nel primo pomeriggio è stata evacuata la stazione ferroviaria, dove la donna minacciava di farsi esplodere e mostrava un involucro sospetto. Ne ha dato notizia il quotidiano locale, Le Progrès. Il traffico ferroviario è stato totalmente interrotto e nessun treno fermava più a Lione.