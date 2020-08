(Aggiornato alle 12.02) Le forze dell’ordine bielorusse hanno fermato circa 700 persone nelle ultime 24 ore per aver partecipato a manifestazioni non autorizzate. Lo ha riferito il ministero dell’Interno. «Circa 700 persone sono state arrestate per aver partecipato a manifestazioni di massa non autorizzate: i disordini nel Paese non sono così massicci ma il livello di aggressione nei confronti delle forze dell’ordine rimane alto», recita la nota, citata dalla Tass.