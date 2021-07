Un cittadino francese di 25 anni è stato fermato all’aeroporto «Costa Smeralda» di Olbia, in Sardegna, perché nascondeva nei bagagli oltre 8 chili di sabbia e ciottoli sottratti da diverse spiagge.

Un’analoga operazione messa a segno dagli uomini di stanza all’aeroporto «Riviera del corallo» di Alghero ha portato al recupero di oltre 2 chili di ciottoli trovati tra i bagagli di un uomo di nazionalità ungherese in partenza per Budapest. Anche in questo caso il materiale è stato sequestrato e al turista è stata comminata una sanzione amministrativa.