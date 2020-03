Sembrava essere un normale controllo nell’ambito del rispetto del decreto per il contenimento del coronavirus, ma dalle risposte poco convincenti del conducente, la polizia locale ha effettuato un controllo più approfondito, trovandosi davanti un vero e proprio arsenale. Ne danno notizia i media d’oltre confine. Il fatto è avvenuto nel Comasco martedì pomeriggio: la pattuglia ha intimato l’alt a una vettura e ha eseguito le domande di rito imposte dai controlli a seguito del decreto Conte. L’uomo, un cittadino egiziano domiciliato in Germania e residente a Milano, ha dichiarato di essere in Italia per fare l’esame della patente per autocarri e di non essere a conoscenza delle limitazioni introdotte per l’emergenza coronavirus. Spiegazioni, queste, che non hanno convinto gli agenti ed è subito scattata l’ispezione. Nell’auto sono state trovate armi, soldi, smartphone, navigatori e computer, una mazza da golf, un’ascia, nove coltelli, due martelli, un giubbotto anti proiettili, manette e una tanica porta carburante. L’uomo è stato scortato al Comando di polizia.