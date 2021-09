Due anni fa, nel 2019, un messicano proveniente da Cancun era stato fermato a Malpensa con 9,2 chili di cocaina occultati nel bagaglio a mano. Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Varese, hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone e sette perquisizioni domiciliari, concludendo l’operazione con il sequestro di oltre 19 kg di cocaina purissima per un valore al dettaglio stimato pari a 3.200.000 euro.

Le indagini condotte in due anni hanno permesso di scoprire l’esistenza di un sodalizio criminoso attivo nella provincia di Como e di sequestrare immissioni sul mercato nazionale italiano di carichi di cocaina per ulteriori 10 kg. È pure stato arrestato un «ovulatore» proveniente dal Messico con 400 grammi di cocaina nell’addome confezionati in 34 ovuli, oltre a una cittadina messicana che faceva da corriere. I finanzieri hanno pure intercettato un gruppo di trafficanti che riforniva di cocaina la provincia di Siena e garantiva l’approvvigionamento diretto della droga attraverso corrieri inviati con bus di linea. Il mittente della sostanza stupefacente è stato individuato in un cittadino di nazionalità argentina latitante e già ricercato.