Sedici giovani, tra i 19 e i 28 anni, sono trovati a fare festa in un appartamento in via Napo Torriani, vicino alla stazione Centrale di Milano. Tra di essi vi erano anche degli svizzeri. Sanzionato pure un bar rimasto aperto anche la sera.

Nella casa presa in affitto gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione per schiamazzi e hanno trovato sette italiani, 8 svizzeri e un tedesco. Tutti sanzionati.

Poco dopo la polizia è intervenuta in viale Crispi dove un locale non aveva chiuso i battenti. Sanzioni in questo caso per il proprietario del bar (c’erano anche due dipendenti) e per 38 clienti. Sono stati anche sequestrati un telefono e pochi grammi di cocaina.