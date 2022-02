Nessuna vittima e fiamme domate a Parigi, vicino al Museo d’Orsay, per un violento incendio che ieri ha gravemente danneggiato un «hotel particulier» in ristrutturazione. L’edificio, sulla «rive gauche» della Senna, era vuoto. Sono intervenuti 150 pompieri per spegnere le fiamme ed evitare una loro propagazione agli edifici vicini all’hotel de Seignelay, un edificio di 4 piani a lungo utilizzato per uffici di ministeri.