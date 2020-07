Lo ha annunciato il procuratore Pierre Sennes, secondo il quale tre inneschi sono stati trovati in tre punti diversi all’interno della cattedrale: uno accanto al grande organo, gli altri due ai lati della navata. Ci sono volute oltre due ore per circoscrivere l’incendio. «Il fuoco è stato circoscritto», hanno annunciato attorno alle 10 via Twitter i Vigili del fuoco del dipartimento Loire-Atlantique, che hanno ricevuto la chiamata intorno alle 7.40 di sabato mattina e avevano parlato di un «incendio importante»: per domarlo ci sono voluti 104 uomini e 45 mezzi. Ad allertarli è stata Cecile Renaud, impiegata della panetteria di fronte alla chiesa, dopo aver visto un denso fumo nero provenire dal rosone tra le due torri: le immagini, trasmesse in diretta dalla televisione francese, hanno riportato alla mente il drammatico rogo della cattedrale di Notre Dame, bruciata a Parigi il 15 aprile dello scorso anno. «Al momento le fiamme sono state contenute», ha confermato ai giornalisti presente sul posto il generale Laurent Ferlay, capo dei Vigili del fuoco locali. «Le fiamme sono partite dall’organo posto dietro al rosone, il tetto non è stato interessato: lo scenario non è paragonabile a quello di Notre Dame». «Che tristezza vedere la storia che oggi si ripete» ha twittato il deputato della regione, ed ex ministro, Francois de Rugy, esprimendo la sua solidarietà alla diocesi ed il sostegno al lavoro dei vigili del fuoco che «stanno combattendo con le fiamme per limitare i danni».