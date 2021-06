Genentech, filiale americana del gruppo farmaceutico basilese Roche, ha ottenuto l’approvazione di emergenza per il preparato Actemra dalla Food and Drug Administration (FDA), l’agenzia federale americana che si occupa dei farmaci. Potrà essere usato per trattare il Covid-19 in adulti e bambini ospedalizzati, precisa l’azienda in una nota odierna.