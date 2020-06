Non solo oltre 1.200 morti registrati finora: nelle Filippine la pandemia di coronavirus contribuirà anche a far lievitare le nascite l’anno prossimo, che dovrebbero sfiorare la soglia dei due milioni.

E’ la previsione contenuta in uno studio congiunto realizzato dall’Istituto della popolazione dell’Università delle Filippine (UP) in collaborazione con il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA).