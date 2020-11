Morte e devastazione nelle Filippine per l’arrivo del ciclone Goni, il più potente dal 2013, che ha provocato finora almeno 10 morti, tra i quali un bambino. Ma si tratta di un bilancio purtroppo solo provvisorio perché intere aree sono rimaste isolate, impossibili da raggiungere per i mezzi di soccorso.

A Manila comunque, per precauzione, sono state evacuate alcune bidonville situate nelle zone più elevate e l’aeroporto internazionale Ninoy Aquino è stato chiuso, decine i voli cancellati. Migliaia di militari sono stati posti in stato d’allerta per aiutare le evacuazioni, rese più difficili dalla pandemia di coronavirus. Le scuole, chiuse per contenere la diffusione del virus, sono utilizzate come rifugi, come pure le palestre.