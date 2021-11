«La responsabilità storica sulle emissioni è la cosa più importante da considerare».

La sintesi migliore del momento di stallo e speranza in cui si trova COP26 a poche ore dalla chiusura è stata trovata da Diego Pacheco Balanza, capo della delegazione boliviana: «Quelli sviluppati hanno usato a dismisura il loro spazio di emissioni e ora vogliono invadere quello dei Paesi in via di sviluppo», ha detto.

È tutto qui il conflitto sulla decarbonizzazione, quello che rende così complesso il dialogo tra i 197 Paesi della 26. conferenza sul clima, divisi in blocchi mobili in continua ricomposizione. Non si può capire l’azione climatica se la si inserisce nella «semplice» cornice di una lotta internazionale contro l’inquinamento (come fu la coalizione globale per fermare il buco nell’ozono).

«La COP26 è la sede di un processo di pace tra Paesi che tentano di mettersi d’accordo su come usare una risorsa che ormai è molto limitata», ha spiegato un delegato indiano presente in Scozia.

L’umanità ha consumato l’86% delle emissioni di CO₂ che poteva mandare nell’atmosfera senza compromettere irreversibilmente la stabilità del clima. Quella in corso a Glasgow è la trattativa su come dividersi la rimanente quota, circa 440 miliardi di tonnellate. La posizione dei diversificati fronti di Paesi in via di sviluppo (che vanno dall’India al Sud-Est asiatico, passando dagli emergenti africani) è che il capitalismo americano ed europeo ha avuto ben più della sua parte ed è cresciuto così in fretta per questo motivo. Ora tocca agli altri.

Ogni singolo stallo di ogni pezzo della trattativa può essere quindi ricondotto a questo disegno generale.

Rettilineo finale

Siamo nel rettilineo finale dei negoziati di Glasgow: la campanella è ufficialmente fissata per la serata di oggi. Le delegazioni sono esauste, i russi hanno promesso vodka agli inglesi, e i messicani tequila se si riuscirà a finire in tempo. Ma è probabile che si arrivi fino a domani o, addirittura, a domenica. Il prodotto finale da consegnare alle opinioni pubbliche del mondo - mai così attente al processo di una conferenza sul clima - è una risoluzione che tenga ancora alla nostra portata l’unica cosa che conta: contenere l’aumento delle temperature a un ragionevole e sostenibile 1.5°C.

La strada maestra è il cosiddetto «phasing-out» delle fonti fossili, ovvero la progressiva rinuncia al carbone, al petrolio e al gas. Per la prima volta, un documento ufficiale delle Nazioni Unite sul clima menziona l’uscita dal carbone e la fine dei sussidi pubblici per gas e petrolio.

È uno dei punti più dibattuti del testo ufficiale che circola da mercoledì mattina: più che una bozza, quella va considerata come un terreno di battaglia nel quale si discute su virgole, tempi verbali, formule e sfumature.

Sappiamo che l’Arabia Saudita, l’Australia e la Russia combatteranno fino alla fine per tenere quell’espressione - «rinunciare alle fossili» - fuori dal documento finale e non è detto che non ci riescano: a Parigi aveva già funzionato, l’accordo del 2015 non menzionava specifiche fonti di energia alle quali rinunciare.

L’enigma cinese

In questo contesto, c’è l’enigmatica posizione della Cina. La facciata pubblica, fino a mercoledì sera, era stata di cauto disinteresse per i lavori di Glasgow. Dietro le quinte, però, la delegazione cinese aveva lavorato soprattutto per tenere permissive le regole sulla trasparenze nel contare le emissioni, un tema che ci trasciniamo dall’accordo di Parigi e che è diventato un angolo cieco di tutta la politica sul clima. «L’unica verità è quello che c’è nell’atmosfera», ha spiegato Rob Jackson, capo del Global Carbon Project.

I dati, però, sono il nostro unico accesso alla possibilità di capire quello che succede nell’atmosfera: se non sono uniformi e affidabili, se sono calcolati in modo autonomo da ogni Paese, rischiamo di essere più vicini al precipizio di quanto ci possiamo rendere conto. La volontà cinese sembrava chiara: far silenziosamente deragliare il negoziato. Anche per questo motivo, la dichiarazione congiunta con gli Stati Uniti di mercoledì è stato l’evento più sorprendente e importante di tutta la COP26 scozzese.

L’inviato americano per il clima, John Kerry, ha addirittura paragonato questo momento di dialogo al patto tra Reagan e Gorbaciov sulla non proliferazione di armi nucleari. «Siamo diversi, ma possiamo lavorare insieme» è l’impegno congiunto. Era il piano di Biden dall’inizio della presidenza: isolare il clima da ogni altra questione geopolitica. Sappiamo che la settimana prossima ci sarà un incontro al vertice (in video) tra Biden e Xi Jinping: il clima sarà centrale. La dichiarazione congiunta tra Cina e Stati Uniti ha offerto anche una serie di specifici contenuti interessanti, come la volontà cinese di lavorare sulla riduzione delle emissioni da metano (storica battaglia americana) e la deforestazione, ma conta soprattutto come un atto di volontà di politica. La Cina è entrata in gioco alla COP26, e allora tutto è di nuovo possibile.

©CdT.ch - Riproduzione riservata