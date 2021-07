Dalla Puglia il denaro partiva per finanziare terroristi attraverso un centro money transfer di Andria e, nel frattempo, nelle carceri italiane un estremista dell’Isis faceva proselitismo cercando di convincere i detenuti a radicalizzarsi, esaltando gli attentati più eclatanti, dalle Torri Gemelle a quello a Charlie Hebdo, e minacciando gole sgozzate e occhi cavati. Sono le due facce della lotta al terrorismo contenute nelle indagini delle Procure di Bari e Milano che oggi hanno portato in cella 5 persone: a Bari 4 presunti finanziatori andriesi di jihadisti e foreign fighters, a Milano un 35enne marocchino accusato di aver tentato di reclutare combattenti.

I militari della Guardia di Finanza di Bari hanno documentato mille trasferimenti di denaro per circa un milione di euro in cinque anni, dal 2015 al 2020, per finanziare i terroristi in 49 Paesi, dalla Serbia alla Thailandia, passando per Turchia, Germania, Emirati Arabi, Albania, Russia, Ungheria, Giordania, attraverso 42 «collettori stranieri» direttamente collegati con le organizzazioni combattenti antigovernative in Siria. L’inchiesta «Il libanese» è partita dopo una segnalazione dell’autorità giudiziaria francese trasmessa a Bari tramite Eurojust che aveva accertato, il 10 gennaio 2017, due trasferimenti da 950 euro fatti dall’agenzia di Andria a un cittadino libanese «considerato un collettore di denaro a disposizione dei foreign terrorist fighters».

Le successive indagini hanno documentato, anche attraverso intercettazioni telefoniche, ulteriori trasferimenti di soldi dalla stessa sede verso decine di beneficiari stranieri in tutto il mondo.

Le transazioni sono risultate avere quasi tutte le stesse caratteristiche: importi frazionati per aggirare la normativa antiriciclaggio e prestanome. I quattro arrestati avevano 50 euro a settimana come compenso per l’invio del denaro e alcuni di loro avevano su facebook «amici» vicini ad ambienti dell’estremismo islamico e jihadisti, ritratti in foto con armi da guerra. Ancora ignota l’identità di colui che consegnava ai 4 disoccupati di Andria il denaro da trasferire all’estero.

L’indagine ha documentato anche che pochi giorni prima dell’attentato terroristico a Daghestan, in Russia, del 18 febbraio 2018, nel quale furono trucidate con un mitragliatore cinque donne mentre pregavano in una chiesa ortodossa, dal centro pugliese sono stati effettuati cinque invii di denaro, per complessivi 4.800 euro, destinati a due soggetti residenti proprio in quella zona della Russia.

Nello stesso periodo, in almeno una decina di carceri di tutta Italia da Como a Palermo, il 35enne marocchino Raduan Lafsahi, avrebbe iniziato la sua attività di proselitismo per l’Isis minacciando agenti e detenuti. «Allah Akbar, vi ucciderò tutti, appena esco da qua, vi taglio la testa a tutti» è solo una delle frasi pronunciate contro i poliziotti penitenziari che hanno poi ricostruito, coordinati dal pool antiterrorismo milanese, «gli atti di danneggiamento, le aggressioni verbali e fisiche negli istituti di pena», «messaggi di minaccia e intimidazione», oltre a quelli di «apologia» dell’Isis e di «istigazione» nei confronti degli altri detenuti.

