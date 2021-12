Il ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato oggi che le esercitazioni delle forze del distretto militare meridionale si sono svolte in una serie di regioni meridionali tra cui Rostov, Krasnodar e Crimea, che la Russia ha annesso nel 2014 strappandola all’Ucraina. Ma le esercitazioni si sono svolte anche più lontano, a Stavropol e Astrakhan, repubbliche del Caucaso settentrionale, e persino in Armenia, alleata della Russia nel Caucaso.

Mosca ha riferito che le truppe stanno tornando alle loro basi permanenti. I Paesi occidentali accusano la Russia di aver ammassato oltre 100.000 soldati vicino all’Ucraina in vista di una possibile invasione. Secondo le stime di Kiev, il numero di truppe russe lungo i suoi confini è aumentato da circa 93.000 in ottobre a 104.000 ora.

Mosca replica di essere libera di spostare le sue forze sul suo territorio come meglio crede e nega di pianificare un attacco su larga scala. La Russia ha di recente presentato all’Occidente ampie richieste per la sua sicurezza in cambio di una de-escalation nella regione, chiedendo alla Nato di fermare la sua espansione in Europa dell’Est e cercando di impedire agli Stati Uniti di stabilire nuove basi nelle ex repubbliche sovietiche.