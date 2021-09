Fu un falso provvedimento di fermo - messo in scena esibendo il tesserino di Scotland Yard ed evocando la presunta violazione delle norme anti COVID allora in vigore - a consentire a Wayne Couzens, poliziotto di 48 anni, di rapire nel marzo scorso alle 9 di sera in una zona residenziale di Londra la 33.enne Sarah Everard: poi stuprata e uccisa dallo stesso agente, in uno dei più brutali e clamorosi fra i numerosi femminicidi recenti denunciati nella capitale britannica e in altre città.