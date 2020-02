In Kosovo il movimento Autodeterminazione (VV, sinistra nazionalista) e la Lega democratica del Kosovo (Ldk, centrodestra) hanno firmato oggi l’accordo per la formazione del nuovo governo.

Lo hanno annunciato in una conferenza stampa a Pristina i leader delle due formazioni, Albin Kurti (VV) e Isa Mustafa (Ldk), confermando le notizie sull’accordo diffuse dalla stampa locale già ieri sera.

L’intesa è giunta dopo quasi quattro mesi di negoziato, cominciato poco dopo il voto anticipato del 6 ottobre scorso, e nell’imminenza della scadenza del termine (4 febbraio) posto dal presidente Hashim Thaci per un accordo al momento del conferimento del mandato ad Albin Kurti, che sarà pertanto nuovo capo del governo se il parlamento domani darà la fiducia al nuovo esecutivo.

«Abbiamo raggiunto un accordo, e domani ci presenteremo in parlamento per la fiducia», ha detto Kurti ai giornalisti. Per Mustafa si tratta di un «buon accordo che andrà a beneficio del Kosovo e dei cambiamenti di cui il Paese ha bisogno».