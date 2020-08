Flavio Briatore è stato ricoverato ieri al San Raffaele di Milano per aver contratto la COVID-19. L’Espresso in mattinata ha definito le sue condizioni di salute «serie», ma in seguito una nota dello staff dell’imprenditore ha precisato che: «Le condizioni di Flavio Briatore sono assolutamente stabili e buone e lo stesso tiene a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore. Domenica sera, accusando una leggera febbre e sintomi di spossatezza, si è recato all’Ospedale San Raffaele di Milano per un controllo. L’imprenditore è stato ricoverato, è stato sottoposto a un check-up generale e resta sotto controllo medico». Secondo l’agenzia AdnKronos, l’imprenditore si trova isolato nel reparto solventi (a pagamento, ndr) dell’Irccs di via Olgettina con sintomi di polmonite. Negli scorsi giorni l’imprenditore si era reso protagonista di un’accesa polemica contro il Governo italiano, in particolare per le misure messe in campo per contrastare la diffusione del virus e di conseguenza aver chiuso il Billionaire di Porto Cervo di proprietà di Briatore. Nelle scorse ore, proprio il locale sardo si era rivelato essere un focolaio con 58 persone dello staff infette dopo essere state sottoposte al tampone.