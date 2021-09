«Cielo di misericordia, cielo di paura, cielo di memoria e ombra / Il tuo vento bruciante riempie le mie braccia / Cielo di desiderio e vuoto, cielo di pienezza, cielo di vita benedetta». Così Bruce Springsteen descrive il cielo di New York in The Rising, il suo inno ai connazionali a rialzarsi come individui e come nazione alla tragedia dell’11 settembre. E quei 1.776 piedi d’altezza, come l’anno della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America, con i quali la Freedom Tower si erge verso il cielo newyorchese, sembrano proprio la massima espressione dell’invito in musica del cantautore americano. La sfida di una moderna Troia che non solo non si è lasciata abbattere dall’odio, ma che ha saputo ricostruirsi, più bella di prima, dalle proprie ceneri.

La forza del ricordoPer quanto...