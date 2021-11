Entro il 2024 la società tedesca FlixMobility punta a lanciare i primi bus a idrogeno verde sul lungo raggio in Europa. Lo annuncia in una nota odierna l’azienda che opera fra l’altro con il marchio Flixbus.

Un progetto fondato sulla collaborazione tra FlixMobility, Freudenberg Fuel Cell e-Power Systems e ZF Friedrichshafen punta a realizzare un sistema di celle a combustibile ad alta prestazione per autobus a lunga percorrenza volto a garantire, in futuro, soluzioni di mobilità a zero emissioni sulle lunghe tratte.