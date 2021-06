Una vera delusione per l’ex Front National che molti sondaggi davano invece come in forte progressione in questo voto test a dieci mesi dalla corsa all’Eliseo. Secondo gli esperti, il Rassemblement National è il partito che più di tutti sconta l’astensionismo record. Come nel primo turno di domenica 20 giugno, circa due elettori su tre hanno snobbato le urne.