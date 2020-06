L’ex pugile Floyd Mayweather finanzierà i funerali di George Floyd, l’afroamericano morto a Minneapolis durante un arresto della polizia. Mayweather, campione del mondo in cinque categorie e imbattuto in 50 incontri, è entrato in contatto con la famiglia di Floyd attraverso un amico comune. La sua offerta è stata accettata dai parenti della vittima.