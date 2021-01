Le immagini stanno facendo il giro del mondo. Epicentro della prima ondata, Wuhan sembra rinata. La città cinese, capace di debellare il coronavirus, ha festeggiato l’anno nuovo con migliaia di persone assembrate nelle strade. Una sorta di ritorno al passato, con tanto di countdown, brindisi, luci e palloncini che volavano in aria. Una sola differenza: la mascherina, obbligatoria per tutti. Sui social e sul web c’è chi ha reagito mostrando apprezzamento e chi, invece, si è detto stizzito: «Ma come? Loro festeggiano e noi no?».