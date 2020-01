(Aggiornata alle 13.35) - Gli abitanti di Kerman sono arrivati in massa nel centro della città natale del generale Soleimani, dove oggi - martedì - è arrivata la salma e si svolgerà la sepoltura. La mobilitazione appare delle stesse dimensioni di quelle organizzate domenica e lunedì a Teheran, dove sono scese in strada milioni di persone. Nella calca almeno 40 persone hanno perso la vita, mentre altre 213 sono rimaste ferite, lo ha confermato la televisione di Stato iraniana. Alcune immagini diffuse online mostrano scene di panico, con persone che giacciono per strada e altre che tentano di prestare soccorso.

Per ragioni di sicurezza pubblica le autorità iraniane hanno rinviato la sepoltura del generale. La cancellazione della cerimonia è stata confermata dal direttore del comitato organizzatore, Mehdi Soufi. Il portavoce delle Guardie della rivoluzione islamica, maggiore generale Ramazan Sharif, ha aggiunto che la sepoltura è stata rinviata per «difendere l’onore dei martiri». Il mezzo che trasportava i feretri di Soleimani e dell’altra vittima del raid da seppellire a Kerman, Hossein Pour-Jafarinia, è rimasto bloccato nella calca e non ha raggiunto il cimitero.

Staccandosi dalla usuale tattica di nascondersi dietro le azioni degli alleati coltivati nella regione, la Guida suprema iraniana Ali Khamenei vuole che qualsiasi rappresaglia per l’uccisione del generale iraniano Qassam Soleimani da parte degli Usa sia un attacco diretto e proporzionato contro interessi americani, eseguito apertamente dalle forze iraniane. Lo scrive il New York Times citando tre fonti iraniane presenti ad un incontro del consiglio per la sicurezza nazionale dove Khameni ha dettato la linea.

218 milioni di franchi alle forze Qods

Il parlamento iraniano ha designato gli Stati Uniti «terroristi» dopo l’assassinio del generale Qassem Soleimani e ha stanziato circa 218 milioni di franchi a sostegno delle forze Qods, di cui l’alto ufficiale era al comando.

Il portavoce del parlamento Ali Larijani, citato da Farsnews, ha precisato che le risorse aggiuntive daranno messe a disposizione delle forze di sicurezza attive all’estero entro due mesi.

Poco prima il parlamento aveva discusso un emendamento a un «piano per rispondere agli Stati Uniti dopo la loro definizione di ‘terroristi’ assegnata alle Guardie rivoluzionarie» in cui si definiscono a loro volta «terroristi» gli Stati Uniti.

Chiesta la condanna del raid statunitense

Da segnalare inoltre che l’Iraq ha chiesto lunedì in una lettera all’Onu che il Consiglio di sicurezza condanni il raid con cui venerdì scorso gli Usa hanno ucciso all’aeroporto di Baghdad Qassam Soleimani e il suo vice Abou Mehdi al-Mouhandis, affinché «la legge della giunga» non domini le relazioni internazionali.

L’operazione americana, si legge nella missiva dell’ambasciatore iracheno alle Nazioni Unite, «rappresenta una aggressione contro il popolo e il governo dell’Iraq, una violazione flagrante delle condizioni legate alla presenza delle forze americane in Iraq e una escalation pericolosa che potrebbe condurre ad una guerra devastatrice in Iraq, nella regione e nel mondo».

Baghdad chiede al Consiglio di sicurezza di «adempiere alle sue responsabilità e di vigilare in modo tale che siano chiamati a rispondere coloro che commettono tali violazioni, che non violano solo i diritti umani ma anche il diritto internazionale, facendo prevalere la legge della giungla in seno alla comunità internazionale».

