Come detto qualche giorno fa, le grandi escluse dalla riapertura potrebbero essere Lombardia e Piemonte , Regioni in cui la curva dei contagi sta scendendo più lentamente.

Il governatore Attilio Fontana resta però positivo: «I dati sono buoni, sono convinto che i lombardi saranno liberi di circolare dal 3 giugno». In diretta Facebook Fontana ha spiegato che «abbiamo esaminato i dati relativi alla Regione Lombardia che abbiamo inviato all’Istituto superiore di Sanità. Abbiamo potuto evidenziare come gli stessi siano tutti estremamente positivi e soprattutto tutti in miglioramento rispetto alle precedenti settimane. La situazione sta migliorando. Credo che, in previsione del provvedimento governativo che stabilirà la riapertura delle singole Regioni e la possibilità di circolazione, la Lombardia rientrerà sicuramente nelle Regioni che avranno libertà di movimento».