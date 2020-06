«Credo che continueremo ancora per 15 giorni». Così il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se prolungherà l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto in Lombardia.

«Abbiamo parlato a lungo con tanti esperti e riteniamo che per una questione di precauzione sia giusto proseguire in questa direzione, visto che i numeri stanno andando bene», ha concluso a margine di un evento in corso alla Fondazione Stelline di Milano.