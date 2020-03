In Ticino la Divisione della formazione professionale ha già avviato e messo in atto alcune misure operative urgenti nelle scuole professionali che, già da questa settimana, hanno avviato le nuove modalità d’insegnamento a distanza e garantiscono, in particolare agli studenti nell’ultimo anno di formazione, di poter proseguire il percorso d’avvicinamento agli esami finali con degli incontri a piccolo gruppi in sede. Gli istituti scolastici della Divisione della formazione professionale, in ottemperanza della deroga prevista all’articolo 7 dell’Ordinanza 2 federale sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID—19) sono stati incaricati di mettere in atto tutti i necessari provvedimenti per l’esclusione di persone malate o che si sentono malate, per la protezione di persone particolarmente a rischio, per l’informazione delle persone presenti sui provvedimenti di protezione generali come igiene delle mani, tenersi a distanza o igiene in caso di tosse e raffreddore e per l’adeguamento degli spazi in modo che possano essere rispettate le regole di igiene.