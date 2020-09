Con un semplice prelievo e un valore del sangue che si misura di routine si potrebbe predire chi è a rischio di sviluppare la COVID-19 in forma grave e di finire tra gli individui ricoverati per l’infezione causata dal coronavirus. È la promessa che arriva da un lavoro apparso sulla rivista JAMA Network Open, firmato da scienziati del Massachusetts General Hospital (MGH) di Boston.

L’esame proposto dagli scienziati per predire la prognosi di un paziente ricoverato per COVID-19 è un test di routine chiamato «ampiezza della distribuzione dei globuli rossi (RDW)», un indicatore della variazione delle dimensioni dei globuli rossi all’interno di un campione di sangue. Attualmente viene usato per monitorare tantissime situazioni, dalla carenza di ferro a quella di vitamine del gruppo B, ecc.