(Aggiornato alle 16.50) Una forte esplosione, le cui cause sono sconosciute, ha semidistrutto un edificio nel centro di Madrid verso le tre del pomeriggio. Lo riferiscono i media spagnoli. La potente deflagrazione ha fatto saltare in aria i tre piani superiori del palazzo, situato in Calle de Toledo. Tre morti e otto feriti è il bilancio ufficiale dell’esplosione, stando ai servizi di soccorso. Fra i feriti uno è in condizioni gravi ed è stato trasportato in ospedale. El Mundo scrive che potrebbe essere stata una fuga di gas a provocare la forte esplosione. Intanto la zona che ospita una casa di riposo e una scuola è stata circondata dai vigili del fuoco che starebbero evacuando gli anziani dalla residenza attigua al palazzo esploso. Detriti e fumo circondano la zona colpita, secondo le immagini dei media spagnoli e sui social. Secondo il sindaco di Madrid, José Luis Martínez Almeida, un intervento adesso all’interno all’edificio nel centro della città danneggiato da un’esplosione «ne minerebbe la stabilità» e si teme quindi un crollo. Il primo cittadino ha spiegato che al momento le fiamme continuano a propagarsi all’interno del palazzo. L’esplosione che ha distrutto 4 piani di un edificio nel centro di Madrid è avvenuta mentre degli operai stavano controllando l’impianto del gas del palazzo. Lo riferiscono fonti della polizia citati da El Pais. Il palazzo ospita il centro parrocchiale della chiesa della Virgen de la Paloma che si trova alle spalle. Ci sono uffici, un centro di accoglienza della Caritas, sale riunione e tre case per sacerdoti, aggiunge il quotidiano sul proprio sito.