pandemia

Per l’Organizzazione mondiale della sanità «il rallentamento della velocità di crescita è un fattore estremamente positivo» - Il bilancio dei morti in Spagna supera quello della Cina, gli Usa mandano aiuti al Bel Paese - Triplicati i casi in Russia, in Germania almeno 5.600 guariti, in Iran più di 2 mila morti - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI