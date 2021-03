Secondo quanto riporta la BBC, il premier australiano Scott Morrison ha offerto aiuti in denaro alle famiglie costrette ad abbandonare le proprie case.

Da parte sua, la premier dello Stato, Gladys Berejiklian, ha sottolineato che fino ad ora non si segnalano vittime: «Un miracolo - ha detto -, visto quello che stiamo passando». Ma i danni sono ingenti in una regione in cui vive circa un terzo dell’intera popolazione australiana di 25 milioni di abitanti.