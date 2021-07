Non bastasse la sconfitta di Wembley patita ieri sera dall’Inghilterra con l’Italia nella finale degli Europei di calcio, un’altra tegola si abbatte in queste ore su Londra: colpa di una pioggia fattasi oggi battente - fuori misura persino per gli standard britannici, almeno a luglio - che ha causato allagamenti, emergenze e disagi in numerose aree della città.