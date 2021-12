È di almeno 18 morti e due dispersi il bilancio delle alluvioni provocate da piogge torrenziali che da novembre cadono in Brasile, soprattutto nello Stato di Bahia, dove 58 Comuni sono in emergenza. Circa 35.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case, secondo la Protezione Civile. Le precipitazioni di dicembre nella capitale di Bahia, Salvador, fino a venerdì, sono state pari a 250 millimetri, una cifra cinque volte superiore alla media. In totale, le persone in qualche modo toccate dalle eccezionali condizioni meteo sono 430.869.