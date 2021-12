Anche in Tennessee si contano i danni e diverse persone rimaste intrappolate per ore. Mentre in Illinois è stato danneggiato un magazzino di Amazon, a Edwardsville che si trova 24 miglia a ovest di St. Louis in Missouri. Nel Kentucky, uno degli Stati più colpiti, potrebbero essere fino a 100 le persone morte a causa dei tornado. Lo fa sapere il governatore dello Stato Andy Beshear, che in un primo momento aveva parlato di «almeno 50 morti». Lo stesso nella notte ha dichiarato lo stato di emergenza e disposto l’intervento della Guardia Nazionale.