E’ stata approvata con i soli voti della minoranza di centrosinistra e del Movimento 5 Stelle (25 Sì) la mozione del Partito democratico (Pd) che chiede al Consiglio regionale della Lombardia di esprimersi a favore del «divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista» e per lo scioglimento di Forza Nuova dopo l’assalto alla sede romana della Cgil durante la manifestazione dei Green pass del 9 ottobre scorso. Al voto non ha partecipato l’intero centrodestra - ad accezione della presidente del Gruppo Misto Viviana Beccalossi, che ha votato contro - che però è rimasto in Aula garantendo il numero legale.

Via libera a larga maggioranza (52 Sì) anche alla mozione presentata dalla Lega che impegna la Regione «a prendere posizione di netta condanna verso gli atti di vandalismo e violenza verificatisi a Roma e ad esprimere solidarietà a chi è stato aggredito e danneggiato e a condannare ugualmente ogni atto di violenza compiuto in questi anni da forze politiche di qualsiasi estrazione, di estrema destra come di estrema sinistra». Il testo è stata votato anche dal Pd, mentre il Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto. Bocciata, invece, con 43 contrari e 24 favorevoli, la proposta dei 5 Stelle scaturita dall’inchiesta di Fanpage, che chiedeva alla Regione di adottare un «Codice Etico e Comportamentale» per evitare «che nelle proprie Aule Istituzionali si verifichino nuovamente incontri con esponenti di associazioni che si richiamino a ideologie estremiste riconducibili al fascismo ed al neofascismo».