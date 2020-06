«Forza papà, ti aspetto, torna presto». Il figlio 22.enne di Alex Zanardi, Niccolò, manda un pensiero al padre attraverso Instagram, dopo l’incidente avvenuto venerdì in provincia di Siena. Tantissimi i messaggi di sostegno inviati alla famiglia dell’ex pilota, che lotta tra la vita e la morte in ospedale, dove è ancora tenuto in coma farmacologico.