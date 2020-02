Almeno 24 cadaveri in avanzato stato di decomposizione sono stati rivenuti in una fossa comune a Coneo, nello Stato messicano di Michoacán. Lo ha reso noto il procuratore generale locale, Adrían López Zolís.

Il magistrato, riferisce il quotidiano La Voz de Michoacan, ha indicato che venerdì scorso la polizia ha arrestato i componenti di una banda criminale che era in possesso di armi di uso esclusivo dell’esercito.

In questo ambito la Procura è venuta a conoscenza dell’esistenza, in un quartiere del municipio di Coeneo, di un edificio il cui cortile veniva utilizzato come cimitero clandestino.