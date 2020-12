Un fotografo siriano, Ameer al Halbi, collaboratore di Polka Magazine e dell’Afp, «è stato ferito al volto da un colpo di manganello» dalla polizia, mentre seguiva la Marcia per le libertà in piazza della Bastiglia ieri a Parigi.

«Tutta la nostra solidarietà ad Ameer al Halbi. Queste violenze della polizia sono inaccettabili. Ameer è venuto dalla Siria in Francia per trovare rifugio, come diversi altri giornalisti siriani. Il Paese dei diritti umani non deve minacciarli, ma proteggerli», ha twittato ancora Deloire.